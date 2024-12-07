مؤتمر جوميز: حاليا كل فريق يعلم إمكانيات المنافس.. وأمر إيجابي لنا في الكونفدرالية

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

شدد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك على صعوبة مواجهة إنييمبا، وتحدث عن أمر إيجابي في مجموعة فريقه بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "مواجهة إنييمبا ستكون صعبة في ظل قوة الفريق المنافس وإقامة المباراة على ملعبه".

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وأضاف "هناك أمر إيجابي لصالح الزمالك في المجموعة بوجود فريق من نفس الدولة وهو المصري، ولكن مباراتنا أمامه ستكون خارج القاهرة، وهو منافس قوي ومواجهاته أمام الزمالك قوية".

وأكمل "لدينا معلومات عن إنييمبا وتابعنا مباراته أمام المصري، وحاليا كرة القدم متاحة أمام الجميع وكل فريق يعلم إمكانيات المنافس".

وأتم "أتمنى أن أرى الجماهير الخاصة بفريق إنييمبا تتواجد بكثافة في المدرجات، وغدا سيكون الأمر مختلفا، والزمالك لا يخشى أحد ونسعى لتقديم مباراة قوية في لقاء الغد".

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها إنييمبا أمام المصري.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

جوزيه جوميز الزمالك الكونفدرالية
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