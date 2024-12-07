الكونفدرالية - لا تغيير في زي الزمالك أمام إنييمبا

يظهر الزمالك بزيه التقليدي في مواجهة إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

وعقد الاجتماع الفني بين الفريقين للمباراة التي ستقام غدا الأحد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ارتداء الزمالك للزي التقليدي باللون الأبيض القميص الأبيض والشورت الأبيض.

وسيرتدي حارس المرمى الزي الأسود الكامل القميص الأسود الشورت الأسود.

فيما سيرتدي فريق إنييمبا النيجيري الزي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة التفاصيل والترتيبات الأمنية والتنظيمية، وموعد الوصول إلى الملعب والذي سيكون قبل انطلاق اللقاء بمدة ساعة ونصف تقريبا.

ويستعد الزمالك للقاء إنييمبا النيجيري في السادسة مساء غدا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها إنييمبا أمام المصري.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.