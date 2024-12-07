مؤتمر كولر: كنا نريد الفوز على أورلاندو والنتيجة مرضية.. والفريقان أهدرا الكثير من الفرص

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على أن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز على أورلاندو رغم التعادل.

وتعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "حصدنا نقطة مُرضية بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف "المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق وكذلك بالنسبة للمنافس لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

وأردف "بالتأكيد كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، ولكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس في لقاء اليوم خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية. والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة".

وأكمل "اللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء".

وأتم "فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة".

كما صرّح كولر عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "كلا الفريقين صنعا الكثير من الفرص وكنا نريد الفوز بالمباراة لكن على كل حال اقتسمنا النقاط".

حامل اللقب حافظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري أبطال إفريقيا للمباراة رقم 24 على التوالي.

وتأجل انتصار الأهلي الأول في جنوب إفريقيا بعد 15 مباراة خارج ملعبه بلا فوز.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمواجهة شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في السادسة مساء.