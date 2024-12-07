مدرب أورلاندو: النتيجة كانت الشيء الوحيد غير الجيد أمام الأهلي

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو - مدرب أورلاندو بايرتس

يرى خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس أن فريقه قدم أداء جيدا أمام الأهلي مشيرا إلى أنه كان يستحق الحصول على نتيجة أفضل من التعادل.

وتعادل الأهلي أمام أورلاندو سلبيا بدون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الجنوب إفريقي.

وقال خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو عبر بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة للغاية وخلقنا فرصا محققة للتسجيل، لكن النتيجة في النهاية كانت الشيء الوحيد غير الجيد".

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وأضاف "حصلنا على نقطة مهمة للغاية وعلينا المضي في طريقنا. فخور بأداء اللاعبين خاصة في الشوط الأول، لقد تراجعنا بعض الشيء بالشوط الثاني ولم نجد الوقت المناسب لاقتناص الفرصة والتسجيل".

وأتم "علينا الآن التفكير في مباريات الدوري المحلي ثم التفيكر في مواجهة الأهلي بالقاهرة".

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمواجهة شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في السادسة مساء.

الأهلي أورلاندو بايرتس
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