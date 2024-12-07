مؤتمر مدرب بيراميدز: لا أشعر بقلق بعد الخسارة من المصري.. وحضرنا إلى مالي من أجل الفوز

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

كرونسلاف يورتشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

شدد كرونسلاف يوريتشيت مدرب بيراميدز على أنه لا يشعر بالقلق رغم الخسارة في المباراة الماضية ضد المصري بالدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالي غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوريشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت المباراة الأخيرة لدجوليبا ضد الترجي وأعلم أنه فريق قوي رغم الخسارة ويمتلك لاعبين جيدين أغلبهم من صغار السن وأدرك أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها على ملعبم".

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وتابع "حضرنا إلى مالي من أجل تحقيق الفوز ولا بديل عنه والفريق جاهز رغم غياب أحمد الشناوي وإبراهيم عادل ويوسف إبراهيم "أوباما" وصديق إيجولا ولكننا نسعى للتقدم خطوة أكبر في مشوارنا بالبطولة".

وأضاف "لا أشعر بأي قلق بعد الخسارة من المصري لأننا قدمنا أداء قوي في جميع مبارياتنا والأمور ستتحسن في المرحلة المقبلة وقادرين على التطور والتقدم في البطولة".

وكان بيراميدز قد فاز في مباراته الأولى على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف.

كرونسلاف يوريتشيتش بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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