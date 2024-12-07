عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة أوجسبورج

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوجسبورج.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويلتقي فرانكفورت على ملعبه ضد أوجسبورج في الجولة 13 من الدوري الألماني.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – توتا – أرثر ثياتي.

الوسط: محمود داوود – فراس شعيبي – أنجسار كناوف نيلس نكونكو.

الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.

وشارك مرموش مع فرانكفورت حتى الآن في 20 مباراة وسجل خلالها 17 هدفا وصنع 11 آخرين بجميع البطولات.

ويحتل فرانكفورت المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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