عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة أوجسبورج
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 15:40
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوجسبورج.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلتقي فرانكفورت على ملعبه ضد أوجسبورج في الجولة 13 من الدوري الألماني.
ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: كيفن تراب.
الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – توتا – أرثر ثياتي.
الوسط: محمود داوود – فراس شعيبي – أنجسار كناوف نيلس نكونكو.
الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.
وشارك مرموش مع فرانكفورت حتى الآن في 20 مباراة وسجل خلالها 17 هدفا وصنع 11 آخرين بجميع البطولات.
ويحتل فرانكفورت المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - بالاس (1)-(1) مانشستر سيتي.. جووول هاااالاند مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) أوجسبورج.. الشوط الثاني تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام كريستال بلاس.. ودي بروين أساسي مورينيو: انضمام رونالدو لفنربخشة؟ لماذا قد يأتي سوى لجمال إسطنبول.. ولدي مهاجمين جيدين خدمة في الجول - موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025 من الافتتاح حتى النهائي.. جميع مواعيد مباريات كأس العالم للأندية محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر فيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية