جمال علام: هذه حقيقة أزمة صلاح.. وأفكر في حسام حسن منذ 2012

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 03:48

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - جمال علام

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تنتهي ولايته في العاشر من ديسمبر الجاري عن فترة السنوات الأربع التي قضاها في الجبلاية.

وقال علام في تصريحاته لقناة الشمس: "لا يمكن تحقيق العمل بنسبة 100% ولكن أنجزنا في حدود 85% من العمل داخل الاتحاد".

وعن أزمة عقد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق قال: "عقد فيتوريا كان منفصلا عن عقود جهازه الفني وكان هناك جزء في عقده بحاجة لتفسير قانوني فاستشرت الشؤون القانونية وتبعت مشورتها".

أما عن المدرب الأسبق كارلوس كيروش قال: "لم نكن ضد كارلوس كيروش كما قيل عنا، والعلاقة بدأت بشكل خاطئ وظن أننا نريد رحيله فبدأ يشعر أن كل شيء نفعله صار يفسره وكأنه ضده. حين يقول شخص "لا يشرفني العمل مع اتحاد الكرة" فاتحاد الكرة لا يشرفه العمل معه. للأسف كان يستمع للإعلام أكثر من اللازم".

وعن الراحل إيهاب جلال واتهام الاتحاد بظلمه قال: "لا يمكنني الحديث عنه الآن لأنه في مكان آخر. تعامل معنا باحترام يفوق الحدود وأتمنى له الرحمة وأن يكون مثواه الجنة إن شاء الله".

أما عن حسام حسن المدرب الحالي فقال: "كنت أفكر في إسناد قيادة المنتخب لحسام حسن منذ ولايتي الأولى في 2012، وتعيينه كان مطلبا شعبيا وأثق في قدرتنا على الوصول معه إلى كأس العالم والفوز بكأس الأمم".

وعن الأزمة في التعامل مع محمد صلاح قائد المنتخب قال: "لم تكن هناك أزمة مع صلاح بل إصابة في كأس أمم إفريقيا، ونحن لم نتعامل مع الإعلام جيدا ولكن الأمور تفاقمت، والبداية بين صلاح وحسام حسن بنيت على تحليل حسن السابق لموقف الإصابة والذي صوره الناس باعتباره مشكلة".

وكشف "روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب ليس مهددا في وجود هاني أبو ريدة لأنه يعمل من أجل كرة القدم، ولو اجتمع معه مرة واحدة من المستحيل أن يقيله فنحن نخطط لمستقبل الكرة".

وأوضح "منظمة مكافحة المنشطات المصرية لها أموال لدينا بالفعل ونسددها تباعا، حيث وديعة ونسدد من أرباحها، ولا توجد مستحقات للحكام عن المواسم الماضية، بل عن الموسم الحالي وسيحصلوا على هذه الأموال خلال أيام".

محمد صلاح حسام حسن إبراهيم حسن جمال علام
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - مرتجي يكشف حقيقة المكافآت المالية ووعد إنفانتينو رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية مران الزمالك - فقرة بدنية واستشفائية خفيفة في الفندق استعدادا لـ إنييمبا كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو إخلاء سبيل رجب عمران ومصرع 2 من المصابين في حادث أوسيم بيراميدز يختتم مرانه الأول في مالي استعدادا لملاقاة دجوليبا مران الأهلي – محاضرة نظرية من كولر.. وجوانب خططية بالكرة استعدادا لـ أورلاندو مؤتمر مدرب أورلاندو: الأهلي دائما يطرح أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها.. وعلينا احترام تاريخه الضخم
أخر الأخبار
جمال علام: هذه حقيقة أزمة صلاح.. وأفكر في حسام حسن منذ 2012 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - مرتجي يكشف حقيقة المكافآت المالية ووعد إنفانتينو 3 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها 5 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة بدنية واستشفائية خفيفة في الفندق استعدادا لـ إنييمبا 6 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس إنتركونتيننتال - وصول بعثة باتشوكا لـ قطر استعدادا للمواجهة بوتافوجو 6 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية