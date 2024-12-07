جمال علام: هذه حقيقة أزمة صلاح.. وأفكر في حسام حسن منذ 2012

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تنتهي ولايته في العاشر من ديسمبر الجاري عن فترة السنوات الأربع التي قضاها في الجبلاية.

وقال علام في تصريحاته لقناة الشمس: "لا يمكن تحقيق العمل بنسبة 100% ولكن أنجزنا في حدود 85% من العمل داخل الاتحاد".

وعن أزمة عقد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق قال: "عقد فيتوريا كان منفصلا عن عقود جهازه الفني وكان هناك جزء في عقده بحاجة لتفسير قانوني فاستشرت الشؤون القانونية وتبعت مشورتها".

أما عن المدرب الأسبق كارلوس كيروش قال: "لم نكن ضد كارلوس كيروش كما قيل عنا، والعلاقة بدأت بشكل خاطئ وظن أننا نريد رحيله فبدأ يشعر أن كل شيء نفعله صار يفسره وكأنه ضده. حين يقول شخص "لا يشرفني العمل مع اتحاد الكرة" فاتحاد الكرة لا يشرفه العمل معه. للأسف كان يستمع للإعلام أكثر من اللازم".

وعن الراحل إيهاب جلال واتهام الاتحاد بظلمه قال: "لا يمكنني الحديث عنه الآن لأنه في مكان آخر. تعامل معنا باحترام يفوق الحدود وأتمنى له الرحمة وأن يكون مثواه الجنة إن شاء الله".

أما عن حسام حسن المدرب الحالي فقال: "كنت أفكر في إسناد قيادة المنتخب لحسام حسن منذ ولايتي الأولى في 2012، وتعيينه كان مطلبا شعبيا وأثق في قدرتنا على الوصول معه إلى كأس العالم والفوز بكأس الأمم".

وعن الأزمة في التعامل مع محمد صلاح قائد المنتخب قال: "لم تكن هناك أزمة مع صلاح بل إصابة في كأس أمم إفريقيا، ونحن لم نتعامل مع الإعلام جيدا ولكن الأمور تفاقمت، والبداية بين صلاح وحسام حسن بنيت على تحليل حسن السابق لموقف الإصابة والذي صوره الناس باعتباره مشكلة".

وكشف "روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب ليس مهددا في وجود هاني أبو ريدة لأنه يعمل من أجل كرة القدم، ولو اجتمع معه مرة واحدة من المستحيل أن يقيله فنحن نخطط لمستقبل الكرة".

وأوضح "منظمة مكافحة المنشطات المصرية لها أموال لدينا بالفعل ونسددها تباعا، حيث وديعة ونسدد من أرباحها، ولا توجد مستحقات للحكام عن المواسم الماضية، بل عن الموسم الحالي وسيحصلوا على هذه الأموال خلال أيام".