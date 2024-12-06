مران الزمالك - فقرة بدنية واستشفائية خفيفة في الفندق استعدادا لـ إنييمبا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 23:28

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - المدير الفني لفريق الزمالك

أجرى لاعبو الزمالك تدريبات خفيفة مساء اليوم الجمعة داخل فندق الإقامة بمدينة أويو النيجيرية عقب وصول البعثة إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة إنييمبا في دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

وقرر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك خوض اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية داخل إحدى الصالات المخصصة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوض اللاعبين لتدريبات خفيفة في فندق الإقامة، بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى نيجيريا والتي استغرقت ما يقرب من 8 ساعات.

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وسيعقد جوميز مؤتمره غدا السبت في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيتواجد رفقته حسام عبد المجيد مدافع الفريق.

ويستعد الزمالك للقاء إنييمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لـ الكونفدرالية.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0 وتقاسم الصدارة مبكرا مع المصري.

وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بعثة الفريق الأبيض.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

الزمالك الكونفدرالية إنييمبا
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