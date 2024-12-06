مؤتمر بيولي: نريد بناء فريق قوي للنصر.. وسأصحح الأخطاء

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر السعودي سبب التعرض للخسارة من اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية.

وتفوق الاتحاد على النصر بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 13 من الدوري السعودي.

وقال بيولي عبر المؤتمر الصحفي: "نريد بناء فريق قوي للنصر حتى لو لم نحقق لقب الدوري هذا الموسم، في الموسم القادم لدي عقد مستمر، وسأقوم بتصحيح أخطائي ووضع النصر في الطريق الصحيح".

وكشف سبب خروج أنجيلو قائلا: "غادر أرض الملعب لأن طاقته نفدت".

وأضاف "ارتكبنا أخطاءً أكثر من الاتحاد الذي ارتكب أخطاءً أقل، وبسبب ذلك انتصر".

وأتم "في النهاية سنعمل على تصحيح أخطاء الفريق، وتعديل كافة الأمور خلال المباريات القادمة".

video:1

وأصبح الاتحاد أكثر فريق في تاريخ الدوري السعودي يحقق نقاط في أول 13 جولة من المسابقة برصيد 36 من 39.

وبات النمور أصحاب أطول سلسلة انتصارات متتالية حاليا برصيد 11 فوزا.

فيما تعرض النصر للخسارة الثانية في الموسم وتراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.