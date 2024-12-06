كرة يد - مصر تخسر من أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا.. ومواجهة عربية على البرونزية

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة اليد من أنجولا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف الكونغو الديمقراطية منافسات أمم إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وانتصرت سيدات أنجولا في نصف النهائي على مصر بنتيجة 36-22.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أنجولا 17-11 وفي الثاني بنتيجة 19-11.

وبذلك سيواجه منتخب مصر نظيره تونس في مباراة المركز الثالث غدا السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب أنجولا هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 لقبا وخسر النهائي فقط في 3 مناسبات منذ 1989.

وحسم منتخب سيدات مصرالتأهل إلى بطولة العالم 2025 لأول مرة، والمقرر إقامتها في دولتي ألمانيا وهولندا في نوفمبر المقبل بعد الوصول إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى.

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة العالم للسيدات رفقة منتخبات السنغال وأنجولا وتونس من قارة إفريقيا.