مجموعة بيراميدز – الترجي يتصدر مؤقتا ويعود بنقطة التعادل أمام ساجرادا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

فرض الترجي التونسي التعادل السلبي على ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في افتتاح مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحل الترجي ضيفا على ساجرادا في ملعب 11 نوفمبر في أنجولا في المجموعة الرابعة.

وبفضل التعادل انفرد الترجي بالصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط ويليه بيراميدز بـ 3 نقاط قبل مواجهة دجوليبا المالي.

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فيما حصد ساجرادا نقطته الأولى ويظل دجوليبا متذيلا للترتيب بنقطة وحيدة.

ويمتلك بيراميدز فرصة التصدر حال جقق الفوز خارج القواعد يوم الأحد المقبل على دجوليبا.

المباراة شهدت سيطرة واستحواذ من الترجي وتسديدات وصلت لـ 14 من بينها 4 بين القائمين والعارضة.

فيما بدأ الفريق الأنجولي مباغتة مرمى الضيوف في الدقائق الأخيرة لكن دون خطورة محققة لتنتهي المباراة بنقطة للفريق المُلقب بالمكشخين.

دوري أبطال إفريقيا الترجي مجموعة بيراميدز ساجرادا
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