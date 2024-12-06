مجموعة بيراميدز – الترجي يتصدر مؤقتا ويعود بنقطة التعادل أمام ساجرادا

فرض الترجي التونسي التعادل السلبي على ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في افتتاح مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحل الترجي ضيفا على ساجرادا في ملعب 11 نوفمبر في أنجولا في المجموعة الرابعة.

وبفضل التعادل انفرد الترجي بالصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط ويليه بيراميدز بـ 3 نقاط قبل مواجهة دجوليبا المالي.

فيما حصد ساجرادا نقطته الأولى ويظل دجوليبا متذيلا للترتيب بنقطة وحيدة.

نهاية المباراة! 🔛 التعادل السلبي يحسم نتيجة المواجهة بين ساجرادا اسبيرانسا والترجي 🤝#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/zO2du0Ty7A — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 6, 2024

ويمتلك بيراميدز فرصة التصدر حال جقق الفوز خارج القواعد يوم الأحد المقبل على دجوليبا.

المباراة شهدت سيطرة واستحواذ من الترجي وتسديدات وصلت لـ 14 من بينها 4 بين القائمين والعارضة.

فيما بدأ الفريق الأنجولي مباغتة مرمى الضيوف في الدقائق الأخيرة لكن دون خطورة محققة لتنتهي المباراة بنقطة للفريق المُلقب بالمكشخين.