مران الأهلي – محاضرة نظرية من كولر.. وجوانب خططية بالكرة استعدادا لـ أورلاندو

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 19:18

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في جنوب إفريقيا

حاضر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبيه قبل بداية مران الفريق، وكذلك نفذ اللاعبين جوانب خططية بالكرة استعدادا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

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وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وأعلن نادي أورلاندو نفاد تذاكر مباراته أمام الأهلي المقرر لها غدا السبت ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويسع استاد أورلاندو الموجود في جوهانسبورج لـ38 ألف متفرج.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة عصر السبت، على استاد أورلاندو في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين على استاد القاهرة، فيما حقق أورلاندو الفوز خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد.

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