دوري السيدات - الزمالك يفوز برباعية.. ومسار يعود للمنافسة بـ 12 هدفا
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
انتصرت سيدات الزمالك على اتحاد بسيون بنتيجة 4-0، فيما عاد فريق مسار حامل اللقب للمنافسات المحلية واكتسح بالم هيلز بنتيجة 12-0 في الجولة الـ 10 من الدوري المصري سيدات.
وتفوقت سيدات الأهلي على بيراميدز بنتيجة 6-1 وواصلن تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.
وفازت سيدات الزمالك برباعية ارتقين بها للمركز السادس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.
وفي نفس التوقيت حقق مسار ثالث دوري أبطال إفريقيا أكبر فوز هذا الموسم بالتفوق على بالم هيلز بنتيجة 12-0.
وأصبح مسار خامسا برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فقط.
وحققت سيدات البنك الأهلي الفوز على الطيران بنتيجة 7-0، معززين رصيدهم التهديفي كأقوى فريق هجوميا وبرصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبمباراة أقل.
وظل زد ثالثا في الترتيب برصيد 21 نقطة بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-0.
وكذلك ظل وادي دجلة رابعا برصيد 19 نقطة بعد الفوز على المعادي واليخت برباعية دون رد.