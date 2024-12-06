دوري السيدات - الزمالك يفوز برباعية.. ومسار يعود للمنافسة بـ 12 هدفا

انتصرت سيدات الزمالك على اتحاد بسيون بنتيجة 4-0، فيما عاد فريق مسار حامل اللقب للمنافسات المحلية واكتسح بالم هيلز بنتيجة 12-0 في الجولة الـ 10 من الدوري المصري سيدات.

وتفوقت سيدات الأهلي على بيراميدز بنتيجة 6-1 وواصلن تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

وفازت سيدات الزمالك برباعية ارتقين بها للمركز السادس برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.

وفي نفس التوقيت حقق مسار ثالث دوري أبطال إفريقيا أكبر فوز هذا الموسم بالتفوق على بالم هيلز بنتيجة 12-0.

وأصبح مسار خامسا برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فقط.

وحققت سيدات البنك الأهلي الفوز على الطيران بنتيجة 7-0، معززين رصيدهم التهديفي كأقوى فريق هجوميا وبرصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبمباراة أقل.

وظل زد ثالثا في الترتيب برصيد 21 نقطة بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-0.

وكذلك ظل وادي دجلة رابعا برصيد 19 نقطة بعد الفوز على المعادي واليخت برباعية دون رد.