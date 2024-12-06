دوري السيدات - هاتريك في 8 دقائق.. الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي كرة قدم

حققت سيدات الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب بيراميدز بنتيجة كبيرة 6-1 في الجولة العاشرة لدوري السيدات لكرة القدم.

ورفعت سيدات الأهلي رصيدهن إلى 27 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد سيدات بيراميدز عند 15 نقطة في المركز السادس.

ونجحت اللاعبة حبيبة عصام في تسجيل 3 أهداف (هاتريك) خلال 8 دقائق.

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الهدف الأول جاء في الدقيقة 12 بعد تنفيذها لركلة ركنية سكنت المرمى مباشرة، قبل أن تضيف الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 16، ثم عادت نفس اللاعبة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 20 بعد مرور رائع من لاعبة بيراميدز وتسديد كرة قوية في الشباك.

وأضاف اللاعبة النيجيرية تشاريتي الهدف الرابع لسيدات الأهلي في الدقيقة 26 بعد تسديدة في الزاوية الضيفة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الاول بنتيجة 4-0.

وفي الشوط الثاني، سجلت سيدات الأهلي الهدف الخامس في الدقيقة 48 بعد خطأ قاتل من كنزي حارسة بيراميدز في إبعاد الكرة لتصطدم الكرة بـ نادين لاعبة الأهلي لتسكن الكرة الشباك.

قلصت سيدات بيراميدز النتيجة بهدف في الدقيقة 69 عن طريق اللاعبة أبيا نيانكو بعد تسديدة قوية.

وقبل النهاية بـ8 دقائق سجلت نادين محمد الهدف السادس من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء0

ولم تتلق شباك سيدات الأهلي سوى هدفين، الأول أمام الزمالك في الجولة الأولى، والثاني في مباراة بيراميدز اليوم.

وتلتقى سيدات الأهلي في الجولة المقبلة أمام البنك الأهلي، فيما تواجه سيدات بيراميدز فريق زد اف سي.

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