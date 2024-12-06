مؤتمر سلوت: موقف مصابي ليفربول وخيبة أمل بسبب خطأ.. ورفض فان دايك

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول اقتراب عودة فيدريكو كييزا ودييجو جوتا للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة.

ولكن كشف سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون عن موقف أليسون بيكر: "أليسون ليس جاهز ولن يشارك في مباراة إيفرتون هذا الأسبوع ولكنه قريب جدا من العودة".

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر السبت.

وعن خطأ كاومين كيلير في مباراة نيوكاسل، علق سلوت: "يشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا نقاط المباراة لكنه سيحظى بالثقة"

وأخطأ كيلير في الدقيقة الأخيرة من مباراة ليفربول أمام نيوكاسل ليكلف فريقه هدف التعادل لتنتهي المباراة 3-3.

وأثنى سلوت على لاعبه الهولندي ريان جرافينبيرخ معللا استبداله أمام نيوكاسل: "سبب استبداله أنه لعب كل المباريات، في كل مباراة من المستحيل بالنسبة لي أن أستبدله لأنه يلعب بشكل جيد، وأسأل نفسي: إذا قمت بإخراجه ماذا سيحدث للفريق"

وأضاف: "في مباراة نيوكاسل فكرت في لاعب آخر يقوم بتنفيذ نفس مهامه من أجل إراحته أيضا لأنه لعب الكثير من المباريات".

كما عبر سلوت عن غضبه بسبب تلقى ماك أليستر لبطاقة صفراء في مباراة إيفرتون: "نادرا ما نرتكب أي أخطاء، والبطاقة الصفراء التي حصل عليها أليكسيس لم تكن صحيحة".

ويغيب أليكسيس ماك أليستر عن مواجهة إيفرتون بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعلق على غيابه قائلا: "لدينا ثلاثة لاعبين من الأربعة الأساسيين متوفرين أمام إيفرتون "سوبوسلاي وكيرتس جونز وجرافينبيرخ"، ولذلك هذا الخط ليس مصدر قلقنا الرئيسي ولست منزعجا من غياب ماك أليستر".

وردا على سؤال عن التقارير التي تحدثت عن رفض فان دايك عرض ليفربول لتجديد تعاقده، قال "ماذا تعتقد أن تكون الإجابة".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه تشيلسي وأرسنال بفارق 7 نقاط.