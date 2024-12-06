مؤتمر كولر: حان الوقت لإنهاء عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا

رد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على سؤاله عن عدم تحقيق الأهلي أي فوز في جنوب إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس: "حان الوقت لإنهاء ذلك والفوز أمام أورلاندو رغم صعوبة المباراة".

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا في تمام الثالثة عصر السبت بالجولة الثانية من دورالمجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كولر: "المباريات الخارجية دائما تكون صعبة بعكس خوض المباريات وسط جماهير الأهلي، لا أتحدث عن التعادل أبدا وأطالب اللاعبين دائما بالفوز، ويمكن أن يكون التعادل مقبولا إذا كان المنافس قد أدى بشكل جيد".

وأكمل "إمام عاشور تدرب بشكل جيد الأيام الماضية وجميع اللاعبين جاهزين بدنيا وفنيا للمباراة".

وأوضح المدير الفني للأهلي: "لن أفصح عن أسماء بعينهم ولكن أورلاندو منافس قوي ولديه لاعبون يملكون خبرات كبيرة ومهارات مميزة وأقدر حجم مهاراتهم".

وعن توقيت المباراة بإقامتها في الثالثة عصرًا، علق كولر: "لاعبو الأهلي لديهم خبرات للتعامل مع الأجواء الحارة وتدربنا في نفس توقيت المباراة يومين".

وردا على خوض أورلاندو عدد مباريات أكبر منذ بداية الموسم.. أوضح كولر: "هذا الأمر يصب في مصلحتنا خاصة أن المنافس قد يكون مستهلكا ونحن أكثر نشاطا

وأتم "لست قلقا من مستوى الفريق لأن الأهلي مازال في بداية الموسم وهناك لاعبون يعانون من الإصابة"

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى أمام استاد أبيدجان بنتيجة 4-2، فيما فاز أورلاندو خارج أرضه أمام شباب بلوزداد 2-1.