حارس أورلاندو السابق لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على الأهلي كما فعلناها أمام أبو تريكة وجمعة

برايتون مهلونجو حارس مرمى أورلاندو بيراتس السابق خاض أمام الأهلي 4 مباريات من إجمالي 6 جمعوا الفريقين بالبطولات الإفريقية.

والتقى الأهلي أمام أورلاندو في بطولة عام 2013بدور المجموعات ليفوز أورلاندو ذهابا 3-0 ويتعادلا إيابا سلبيا دون أهداف.

ونجح الأهلي في الثأر بالمباراة النهائية عام 2013 بالتعادل في جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق، قبل التتويج على ملعب المقاولون العرب بثنائية محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر.

مهلونجو قال في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "الفوز بثلاثية أمام الأهلي في دور المجموعات كانت أفضل ذكرياتي مع الفريق، لأننا تفوقنا بشكل لافت خلال تلك المباراة".

وأكمل حارس أورلاندو السابق: "الفريق قادر جدًا على الفوز أمام الأهلي بنفس الطريقة التي انتصرنا بها في الجونة عام 2013، واجهنا حينها فريقًا من الدرجة الأولى من الأهلي بقيادة أبو تريكة ووائل جمعة".

وعن خسارة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي "كان فوز صنداونز كبيرًا في نسخة 2019، فقد منحنا ثأرنا كجنوب إفريقيين بعد أن خسرنا أمام الأهلي في نهائي 2013".

وتابع "يتمتع الأهل بمزيج جيد من الخبرة والشباب، لديهم الشناوي حارس المرمى وقائد النادي، إنه رائع وحارس خبير لديه مفتاح النجاح".

وأكمل "لديه أيضا لاعبين مثل رامي ربيعة وأفشة وكهربا الذين كانوا جزءًا من نجاح الفريق في الفوز بالبرونزية في كأس العالم للأندية وهم مؤثرون للغاية".

وواصل حارس أورلاندو السابق "بالطبع لا يمكننا أن ننسى بيرسي تاو الذي يعد لاعب موهوب للغاية في هذا الفريق".

وعن أبرز اللاعبين في صفوف أورلاندو، قال "يمتلك القراصنة لاعبين جيدين ويقدمون أداءً استثنائيا حيث يعتبر باتريك ماسوانجاني، وريليبوهيلي موفوكينج من اللاعبين المؤثرين الرئيسيين البارزين في الفريق".

وأضاف "المدرب الإسباني جوزيه ريفيرو بمثابة اكتشاف حقيقي وحول أداء الفريق، فقد جاء ليكسب قلوب أنصار القراصنة من خلال الفوز بالبطولات خلال الموسم الماضي".

وأتم "أرى أن هذا الفريق سيقدم بطولة ناجحة حتى الفوز بها، سيكون نهائيًا رائعًا إذا أمكن أن نرى صن داونز وأورلاندو بايرتس يلعبان نهائي دوري أبطال إفريقيا وكلاهما يقاتل من أجل النجمة الثانية في القارة السمراء".

وتوج أورلاندو بايرتس ببطولة كأس إفريقيا للأندية البطلة "دوري أبطال إفريقيا بمسماه القديم" مرة وحيدة عام 1995، فيما فاز صنداونز بالبطولة عام 2016.