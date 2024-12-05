للمرة الرابعة - سلوت ينافس على جائزة مدرب شهر نوفمبر لـ الدوري الإنجليزي

تواجد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر نوفمبر.

ويتنافس أرني سلوت مع جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون، وابيان هورزيلر مدرب برايتون.

أرني سلوت (ليفربول)

دخل أرني سلوت المدير الفني لليفربول ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للشهر الرابع على التوالي.

ولم يفز سلوت بها طوال الأشهر الثلاثة السابقة التي ترشح خلالها للجائزة.

وقاد سلوت فريقه إلى شهر مثالي بالفوز أمام أستون فيلا 2-0، وأمام برايتون 2-1، وأخيرًا الفوز أمام ساوثهامبتون 3-2

وأنهى ليفربول تحت قيادة سلوت شهر نوفمبر في الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

جاري أونيل (ولفرهامبتون)

نجح أونيل إلى قيادة ولفرهامبتون إلى الفوز وتعادل من أصل أربع مباريات خاضها الفريق في نوفمبر، ليترك قاع الجدول.

وتعادل ولفرهامبتون أمام كريستال بالاس 2-2، قبل الفوز في مباراتين أمام ساوثهامبتون وفولهام بفضل المهاجم ماتيوس كونيا الذي ترشح لجائزة لاعب الشهر وأفضل هدف في الشهر، قبل الخسارة في نهاية الشهر أمام بورنموث 4-2.

فابيان هورزيلر (برايتون)

واصل فابيان هورزيلر قياد برايتون لاستمرار بدايته الرائعة، حيث أنهى شهر فبراير في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحقق برايتون الفوز في مباراتين أمام بورنموث 2-1، وبنفس النتيجة أمام مانشستر سيتي، وتعادل في مباراة أمام ساوثهامبتون، فيما تلقى الخسارة في مباراة واحدة بصعوبة أمام ليفربول.

ويتطلع هورزيلر إلى الفوز بالجائزة للمرة الثانية بعد الفوز بها في شهر أغسطس الماضي.

وتوج فابيان هورزيلر مدرب برايتون بالجائزة عن شهر أغسطس، فيما توج بالجائزة في شهر سبتمبر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، وتوج نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست بجائزة مدرب شهر أكتوبر.