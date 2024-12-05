صاروخية صلاح ولاعب يشارك بـ 3 أهداف في سباق الهدف الأفضل بنوفمبر

دخل هدف محمد صلاح نجم ليفربول في شباك برايتون ضمن سباق الهدف الأفضل عن شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

فيما شهد السباق تواجد 3 أهداف للبرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون.

وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في شباك برايتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتنافس هدف صلاح مع 7 أهداف آخرى للحصول على جائزة أفضل هدف في شهر نوفمبر.

وضمت القائمة كل من:

1- هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في برايتون

2- هدف ليف ديفيس لاعب إبسويتش تاون في ليستر سيتي

3- هدف هاري ويلسون لاعب فولام في برينتفورد

4- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في ساوثامبتون

5- هدف أليخاندر جيرناتشو لاعب مانشستر يونايتد في إيفرتون

6- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في فولام

7- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في فولام

8 - هدف إيمرسون لاعب وست هام في أرسنال.

EIGHT incredible goals have been nominated for November's Guinness Goal of the Month 🍿 Who should take the prize?#PLAwards — Premier League (@premierleague) December 5, 2024

يذكر أن محمد صلاح شارك في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.