صاروخية صلاح ولاعب يشارك بـ 3 أهداف في سباق الهدف الأفضل بنوفمبر
الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 18:06
كتب : FilGoal
دخل هدف محمد صلاح نجم ليفربول في شباك برايتون ضمن سباق الهدف الأفضل عن شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.
فيما شهد السباق تواجد 3 أهداف للبرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون.
وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في شباك برايتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.
ويتنافس هدف صلاح مع 7 أهداف آخرى للحصول على جائزة أفضل هدف في شهر نوفمبر.
وضمت القائمة كل من:
1- هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في برايتون
2- هدف ليف ديفيس لاعب إبسويتش تاون في ليستر سيتي
3- هدف هاري ويلسون لاعب فولام في برينتفورد
4- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في ساوثامبتون
5- هدف أليخاندر جيرناتشو لاعب مانشستر يونايتد في إيفرتون
6- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في فولام
7- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في فولام
8 - هدف إيمرسون لاعب وست هام في أرسنال.
EIGHT incredible goals have been nominated for November's Guinness Goal of the Month 🍿
Who should take the prize?#PLAwards— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
يذكر أن محمد صلاح شارك في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.
وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.