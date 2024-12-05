صاروخية صلاح ولاعب يشارك بـ 3 أهداف في سباق الهدف الأفضل بنوفمبر

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

دخل هدف محمد صلاح نجم ليفربول في شباك برايتون ضمن سباق الهدف الأفضل عن شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

فيما شهد السباق تواجد 3 أهداف للبرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون.

وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في شباك برايتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

أخبار متعلقة:
صلاح ينافس 7 لاعبين على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية سلوت: صلاح مثّل تهديدا مستمرا أمام نيوكاسل لا يمكن إيقافه.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول أمام نيوكاسل

ويتنافس هدف صلاح مع 7 أهداف آخرى للحصول على جائزة أفضل هدف في شهر نوفمبر.

وضمت القائمة كل من:

1- هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في برايتون

2- هدف ليف ديفيس لاعب إبسويتش تاون في ليستر سيتي

3- هدف هاري ويلسون لاعب فولام في برينتفورد

4- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في ساوثامبتون

5- هدف أليخاندر جيرناتشو لاعب مانشستر يونايتد في إيفرتون

6- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في فولام

7- هدف ماتياس كونيا لاعب ولفرهامبتون في فولام

8 - هدف إيمرسون لاعب وست هام في أرسنال.

يذكر أن محمد صلاح شارك في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.

وتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء بعدما سجل ثنائية ضد نيوكاسل. (طالع القائمة)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير إيطالي: روما يفشل في تسويق سعود عبد الحميد فونسيكا: الكل في أوروبا يعلم كم هو صعب مواجهة أتالانتا كأس ملك إسبانيا - جيرونا يودع أمام فريق درجة رابعة بسيناريو مجنون ميلان يصدر قميصا خاصا في ذكرى تأسيسه الـ 125 تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية أموريم: الكرات الثابتة قتلت المباراة.. وكان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة أرتيتا: أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة حدث أمام مانشستر يونايتد مبابي: خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة.. أتحمل كامل المسؤولية
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: روما يفشل في تسويق سعود عبد الحميد 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في إنتركونتيننتال 58 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - الداخلية لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات 59 دقيقة | القسم الثاني
أسوان يقبل استقالة حسام عبد العال.. والفيل مدربا مؤقتا ساعة | القسم الثاني
مصطفى غربال حكما لمباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
للمرة الرابعة - سلوت ينافس على جائزة مدرب شهر نوفمبر لـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
صاروخية صلاح ولاعب يشارك بـ 3 أهداف في سباق الهدف الأفضل بنوفمبر ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة كولر وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة أورلاندو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 2 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 3 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 4 رغم غضبه.. ذا أثلتيك: صلاح سيوافق على عرض ليفربول لتجديد عقده