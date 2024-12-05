مران الأهلي - محاضرة كولر وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة أورلاندو

خاض فريق النادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا تحضيرا لخوض مواجهة أورلاندو بيراتس.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة من عصر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الأهلي مرانه الأول على ملعب بيدفيست، استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في الجولة الثانية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، أعقبتها فقرة للتسديد على المرمى.

وحرص أحمد شديد قنصل مصر في جنوب إفريقيا على حضور المران.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا فجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أورلاندو.

ويرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.