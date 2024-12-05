فونسيكا: الكل في أوروبا يعلم كم هو صعب مواجهة أتالانتا

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 17:13

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا مدرب ميلان

أشاد باولو فونسيكا المدير الفني لـ ميلان بما يقدمه أتالانتا الموسم الجاري تحت قيادة جيانبيرو جاسبريني.

ويستعد ميلان للقاء أتالانتا في الجولة 15 من الدوري الإيطالي في بيرجامو.

وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنها ليست لحظة جيدة لتواجه أتالانتا، هم في أفضل أوقاتهم ويتحسنون ولديهم ثقة".

أخبار متعلقة:
ميلان يصدر قميصا خاصا في ذكرى تأسيسه الـ 125 ميلان يكتسح ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا ميلان ينتصر على إمبولي بثلاثية رغم انعدام الرؤية أتليتكو مدريد يفوز بسداسية على براج.. وميلان يفوز يفلت من فخ سلوفان

وأضاف "نعلم أنه من الصعب مواجهتهم، فازوا في 8 مباريات متتالية سجلوا 26 هدفا واستقبلوا 4، هم فريق قوي للغاية وستكون مباراة صعبة لكننا مستعدين".

وأردف "الطريقة التي ندافع بها تعطينا الثقة، أعتقد أن الفريق يشعر بالراحة دفاعيا مما يمنحنا فرصة للزيادة الهجومية".

وواصل "لم نرّ فريقا يلعب بنظام رجل لرجل منذ وقت طويل، لعبة كرة القدم تمر بمراحل مثل الحياة، جاسبريني (مدرب أتالانتا)، جاسبريني مُجدد في هذا الأمر، الآن الكل في أوروبا يعلم كم هو صعب مواجهة أتالانتا".

وتابع "فرق عديدة مثل بايرن ميونيخ وشتوتجارت تلعب بنفس الأسلوب الآن، أعتقد أهم يفعلون ذلك بسبب متابعة أفكار جاسبريني، أصبح أسلوبهم مرجعا في أوروبا".

وأكمل "لا أفكر في التعادل قبل المباريات فقط الفوز، لا أريد التفكير في باقي النتائج".

وعن وصف بيب جوارديولا لمواجهة أتالانتا بزيارة طبيب الأسنان قال: "أفهم ما قاله بيب، لا أعرف إذا كان الأمر يشبه زيارة طبيب الأسنان لكن الأمر يحتاج للتضحية والالتزام".

وأتم "ربما لأن جوارديولا يذهب لطبيب الأسنان مرة في العام، لكننا نعتاد على فعل هذا هنا، المباراة الأخيرة ضد إمبولي كمثال كانت مختلفة على مستوى الجودة، لكنها نفس طريقة اللعب".

ويحتل أتالانتا المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

الدوري الإيطالي ميلان أتالانتا
نرشح لكم
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر فيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها رئيس بورتو: لقاء الأهلي؟ الفرق المصرية دائما تنافسية.. وهذه الجوائز المالية المبدئية مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز أتالانتا يعتلي الصدارة مؤقتا بفوز قاتل على ميلان مادويكي يرد على انتقادات ماريسكا له لانخفاض مستواه في التدريبات انتهت الدوري الإيطالي - أتالانتا (2)-(1) ميلان
أخر الأخبار
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الدقائق الأخيرة.. ريال مدريد يستبعد رودريجو قبل السفر لمواجهة جيرونا 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات السبت 7 ديسمبر - الأهلي ضد أورلاندو..سيتي وريال مدريد وبرشلونة ورباعي محترف ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية ساعة | المحترفون
فيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
جمال علام: هذه حقيقة أزمة صلاح.. وأفكر في حسام حسن منذ 2012 9 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - مرتجي يكشف حقيقة المكافآت المالية ووعد إنفانتينو 10 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: رؤية إنتر في كأس العالم للأندية تجعلني أفكر في رحلتنا التي قطعناها 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية