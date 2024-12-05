فونسيكا: الكل في أوروبا يعلم كم هو صعب مواجهة أتالانتا

أشاد باولو فونسيكا المدير الفني لـ ميلان بما يقدمه أتالانتا الموسم الجاري تحت قيادة جيانبيرو جاسبريني.

ويستعد ميلان للقاء أتالانتا في الجولة 15 من الدوري الإيطالي في بيرجامو.

وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنها ليست لحظة جيدة لتواجه أتالانتا، هم في أفضل أوقاتهم ويتحسنون ولديهم ثقة".

وأضاف "نعلم أنه من الصعب مواجهتهم، فازوا في 8 مباريات متتالية سجلوا 26 هدفا واستقبلوا 4، هم فريق قوي للغاية وستكون مباراة صعبة لكننا مستعدين".

وأردف "الطريقة التي ندافع بها تعطينا الثقة، أعتقد أن الفريق يشعر بالراحة دفاعيا مما يمنحنا فرصة للزيادة الهجومية".

وواصل "لم نرّ فريقا يلعب بنظام رجل لرجل منذ وقت طويل، لعبة كرة القدم تمر بمراحل مثل الحياة، جاسبريني (مدرب أتالانتا)، جاسبريني مُجدد في هذا الأمر، الآن الكل في أوروبا يعلم كم هو صعب مواجهة أتالانتا".

وتابع "فرق عديدة مثل بايرن ميونيخ وشتوتجارت تلعب بنفس الأسلوب الآن، أعتقد أهم يفعلون ذلك بسبب متابعة أفكار جاسبريني، أصبح أسلوبهم مرجعا في أوروبا".

وأكمل "لا أفكر في التعادل قبل المباريات فقط الفوز، لا أريد التفكير في باقي النتائج".

وعن وصف بيب جوارديولا لمواجهة أتالانتا بزيارة طبيب الأسنان قال: "أفهم ما قاله بيب، لا أعرف إذا كان الأمر يشبه زيارة طبيب الأسنان لكن الأمر يحتاج للتضحية والالتزام".

وأتم "ربما لأن جوارديولا يذهب لطبيب الأسنان مرة في العام، لكننا نعتاد على فعل هذا هنا، المباراة الأخيرة ضد إمبولي كمثال كانت مختلفة على مستوى الجودة، لكنها نفس طريقة اللعب".

ويحتل أتالانتا المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد بولونيا.