دي سا يسترجع عبر في الجول ذكريات نهائي 2013 بين الأهلي وأورلاندو في أبطال إفريقيا

كشف روجر دي سا مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السابق ومساعد كارلوس كيروش في الجهاز الفني لمنتخب مصر عن كواليس فترته التدريبية للفريق أثناء مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013.

ويستعد الأهلي للقاء أورلاندو في دوري الأبطال لأول مرة منذ الفوز على الفريق الجنوب إفريقي في نهائي نسخة 2013 والذي كان يقودها دي سا.

وقال روجر دي سا أورلاندو بايرتس في نهائي 2013 ومساعد كارلوس كيروش لـ FilGoal.com: "بعدما عملت مع منتخب مصر وأورلاندو بايرتس، أعرف بالطبع عن الفريقين، الأهلي فريق له تاريخ في دوري أبطال إفريقيا، وكل ما حققوه خلال السنوات الماضية".

وأضاف "أورلاندو بايرتس يملك فريقا جيدا هذا الموسم، وبالطبع أتذكر مسيرة الفريق تحت قيادتي في عام 2013، الآن الفريقين في مواجهة مرة أخرى، كوني جنوب إفريقي، أراقب الأشياء عن قرب دائما وأتابع النتائج واستمتع بمشاهدة المباريات".

وأكمل "إذا عدت إلى عام 2013، كانت المواجهات قوية بين الأهلي وأورلاندو، وقعت في حب مصر حينها لأنني سعدت حقا بالطريقة التي استُقبلنا بها واستمتعت بكرة القدم والمشجعين المتحمسين. وكان وقتا رائعا".

وواصل "كما تعلمون، كان لدينا فريق صغير جدا في ذلك الوقت في أورلاندو، ولم يكن متوقع فريق القراصنة أن يصل إلى هذا الحد".

وأردف "دخلنا المسابقة فقط من أجل المشاركة، وبعد إقصاء مازيمبي من دور الـ16 كان الأمر نقطة تحول، وبعد ذلك أدينا بشكل جيد في دور المجموعات، وواصلنا اللعب ووصلنا إلى النهائي وكان بوسعنا أن نحقق ما نريد".

وتابع "كان الفريق في ذلك الوقت يملك العديد من اللاعبين الرائعين، وحاولنا الفوز بالبطولة وبذلنا قصارى جهدنا وقاتلنا جيدا، لكن في النهاية خسرنا أمام الأهلي، لا يزال ذلك في ذاكرة الكثير من المشجعين من كلا الجانبين".

وأردف "هناك القليل من الفرق الإفريقية يمكنها المنافسة مثل سيمبا وبعض الفرق المغربية ثم في الجنوب هناك دائما صنداونز وأورلاندو بايرتس ".

وأتم "فرق شمال إفريقيا تحقق نجاحا أكبر بكثير، لكن من الجيد أن يكون لديك بعض المنافسة، وفرق مثل صنداونز أو بايرتس ، تشكل منافسة جيدة الآن، وأتمنى أن يكون لاعبي أورلاندو على المستوى لأن المراحل النهائية ستكون مثيرة للغاية".

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.