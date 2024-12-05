بحضور إنفانتينو.. مرتجي يشارك في حفل عشاء فيفا على هامش قرعة مونديال الأندية

شارك خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي في حفل عشاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية العالمية قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مراسم قرعة كأس العالم للأندية بمدينة ميامي في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس.

ويمثل مرتجي الأهلي في القرعة، وحرص أمين صندوق الأهلي على التحدث مع عدد من رموز الكرة العالمية وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

والتقى مرتجي مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وإميليو بوتراجينيو أسطورة ريال مدريد الأسبق، ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

كما تواجد عدد كبير من نجوم الكرة العربية مثل هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي، ونور الدين نايبت أسطورة المغرب.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتنطلق مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقع النادي الأهلي في التصنيف الثالث وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل أول وثاني كل مجموعة.

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.