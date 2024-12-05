الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب إفريقيا على ملعب بيدفيست

يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا على ملعب بيدفيست الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة قرابة الـ 30 دقيقة.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في تمام الثالثة من عصر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء اختيار ملعب بيدفيست باعتباره الأنسب للفريق، إذ تمت معاينته من قبل سامي قمصان المدرب العام وسمير عدلي المدير الإداري اللذين سبقا البعثة إلى جنوب إفريقيا.

كما وضع أحمد رمضان إخصائي التغذية بالفريق برنامجا غذائيا خاصا للاعبي الفريق خلال فترة تواجدهم في جنوب إفريقيا.

ويتضمن البرنامج الغذائي التركيز على المشروبات التي تعوض نقص الأملاح وذلك لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والتركيز على تناول النشويات والبروتين والإكثار من شرب الماء.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا فجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أورلاندو.

ويرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية قبل أيام.

فيما خرج من قائمة الأهلي مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة. بينما انتصر أورلاندو خارج ملعبه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.