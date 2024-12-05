سلوت: صلاح مثّل تهديدا مستمرا أمام نيوكاسل

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

أشاد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بما قدمه محمد صلاح في التعادل ضد نيوكاسل.

وتعادل ليفربول مع نيوكاسل بنتيجة 3-3 في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في لقاء شهد تسجيل صلاح لهدفين وصناعة أخر.

وقال أرني سلوت عبر بي بي سي: "كنت أفضل أن تنتهي المباراة بفوزنا بنتيجة 3-2 في النهاية".

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وواصل "محمد صلاح سجل هدفين وصنع هدفا، مثّل تهديدا مستمرا في آخر نصف ساعة من اللقاء".

وأكمل "فعليا ساعد صلاح الفريق بأهدافه وخطورته وتمريراته الحاسمة، الفريق في الشوط الثاني كان أفضل بكثير".

وأتم "خطأ كيلير في الهدف الثالث؟ قدّم عملا رائعا بالنسبة لنا، وفي المباراة كان جيدا، للأسف أخطأ في تقدير الوضع".

ويقدم لكم FilGoal.com أرقام صلاح خلال المباراة:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفان

صنع: هدفا

دقة التمريرات: 20 من 28 بنسبة 71%

صناعة الفرص: 3

دقة التسديدات: 2 من 3 بنسبة 67%

لمس الكرة: 49

كرات طولية: 2 من 2 بنسبة 100%

استعادة الكرة: 3

صراعات أرضية: 2 من 5 بنسبة 40%

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