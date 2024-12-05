أموريم: الكرات الثابتة قتلت المباراة.. وكان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة

وصف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الكرات الثابتة التي تفوق بها أرسنال على فريقه بـ "القاتلة".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 من أرسنال في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبن أموريم عبر شبكة بي بي سي: "الكرات الثابتة غيرت المباراة، كان علينا أن نكون أكثر حدة للوصول لمنطقة جزاء أرسنال، الكرات الثابتة قللت من الفرص للفريقين وقتلت المباراة".

وأكمل "يمكنهم وضع لاعبين كُثر بالقرب من حارس المرمى، ومن المستحيل أن يقاتل على الكرة، لكن علينا أن ندافع ونعرف بالفعل بأنه علينا أن نتحسن".

وأردف "ارتكبنا أخطاءً وخسرنا في الكرات الثابتة، إذا سجل ماتيس دي ليخت كان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة".

وأتم "حاولنا اللعب لكن أرسنال فريق منظم للغاية ومن الصعب أن تسجل، شعرت بأن اللاعبين يتحكمون في المباراة، لكن الشوط الثاني تغير بسبب الكرات الثابتة".

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وجاءت أهداف أرسنال على طريقته المفضلة منذ الموسم الماضي، وهي الركلات الركنية التي لم يستطع الشياطين الحمر إيقافها طيلة 90 دقيقة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي.

فيما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

وتكبد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خسارته مع الفريق في الموسم بعد تعادل وانتصارين، وهي الخسارة الأولى في مسابقات الدوري منذ ديسمبر 2023 عندما خسر مع سبورتنج لشبونة آنذاك.

ولأول مرة في تاريخ أرسنال ينتصر على يونايتد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.