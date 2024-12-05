أموريم: الكرات الثابتة قتلت المباراة.. وكان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

وصف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الكرات الثابتة التي تفوق بها أرسنال على فريقه بـ "القاتلة".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 من أرسنال في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبن أموريم عبر شبكة بي بي سي: "الكرات الثابتة غيرت المباراة، كان علينا أن نكون أكثر حدة للوصول لمنطقة جزاء أرسنال، الكرات الثابتة قللت من الفرص للفريقين وقتلت المباراة".

أخبار متعلقة:
مبابي: خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة.. أتحمل كامل المسؤولية أرتيتا: أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة حدث أمام مانشستر يونايتد مدرب نيوكاسل: قدمنا أفضل ما لدينا أمام ليفربول.. والبدلاء سببوا لنا المشاكل مؤتمر أنشيلوتي: كنا نستحق الخروج بنقطة أمام بلباو.. ومبابي ليس في مستواه

وأكمل "يمكنهم وضع لاعبين كُثر بالقرب من حارس المرمى، ومن المستحيل أن يقاتل على الكرة، لكن علينا أن ندافع ونعرف بالفعل بأنه علينا أن نتحسن".

وأردف "ارتكبنا أخطاءً وخسرنا في الكرات الثابتة، إذا سجل ماتيس دي ليخت كان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة".

وأتم "حاولنا اللعب لكن أرسنال فريق منظم للغاية ومن الصعب أن تسجل، شعرت بأن اللاعبين يتحكمون في المباراة، لكن الشوط الثاني تغير بسبب الكرات الثابتة".

وجاءت أهداف أرسنال على طريقته المفضلة منذ الموسم الماضي، وهي الركلات الركنية التي لم يستطع الشياطين الحمر إيقافها طيلة 90 دقيقة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي.

فيما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

وتكبد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خسارته مع الفريق في الموسم بعد تعادل وانتصارين، وهي الخسارة الأولى في مسابقات الدوري منذ ديسمبر 2023 عندما خسر مع سبورتنج لشبونة آنذاك.

ولأول مرة في تاريخ أرسنال ينتصر على يونايتد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم
نرشح لكم
سلوت: صلاح مثّل تهديدا مستمرا أمام نيوكاسل أرتيتا: أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة حدث أمام مانشستر يونايتد مدرب نيوكاسل: قدمنا أفضل ما لدينا أمام ليفربول.. والبدلاء سببوا لنا المشاكل جوارديولا: لم نكن مرتاحين حتى صافرة النهاية بسبب ما حدث في الماضي بالطريقة المفضلة ورقم تاريخي.. أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية لا يمكن إيقافه.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول أمام نيوكاسل الملك المصري بالصدارة.. ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح الثالث على التوالي.. تشيلسي يهزم ساوثامبتون بخماسية ويضيق الفارق مع ليفربول
أخر الأخبار
سلوت: صلاح مثّل تهديدا مستمرا أمام نيوكاسل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أموريم: الكرات الثابتة قتلت المباراة.. وكان بإمكاننا أن نحصل على أفضلية مختلفة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة حدث أمام مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة.. أتحمل كامل المسؤولية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري الأبطال 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب نيوكاسل: قدمنا أفضل ما لدينا أمام ليفربول.. والبدلاء سببوا لنا المشاكل 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: كنا نستحق الخروج بنقطة أمام بلباو.. ومبابي ليس في مستواه 4 ساعة | الكرة الأوروبية
رغم الاحتفال من أجل بوفي.. فيورنتينا يودع كأس إيطاليا أمام إمبولي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران