أرتيتا: أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة حدث أمام مانشستر يونايتد

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد بثنائية جاءت من ركلات ركنية.

وقال أرتيتا عبر شبكة بي بي سي: "يوم خاص، 500 مباراة على ملعب الاتحاد، وسجلنا هدفين من ركلتين ثابتتين، وكان يمكننا أيضا التسجيل من لعب مفتوح أكثر، فقدنا لاعبين كبيرين في الخط الخلفي وكان على الفريق الرد".

وأضاف "المباراة كانت مفتوحة بعض الشيء، وأظهرنا الخطورة الحقيقية، ممتن للغاية، من الرائع العمل في الملعب مع تلك الطاقة، أنه أمر رائع".

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وواصل "يعتبر هذا أفضل أداء لنا في الكرات الثابتة، وكان يمكننا التسجيل من خلالها أكثر وأنا ممتن للغاية لذلك".

وأتم "الفريق لابد أن يكون لديه القدرة على التسجيل من مواقف مختلفة، ربما كان يمكننا أن نسجل من لعب مفتوح، لكن اليوم سجلنا من كرات ثابتة، علينا تقديم الأفضل في هذا المستوى ومواصلة الفوز بالمباريات".

وجاءت أهداف أرسنال على طريقته المفضلة منذ الموسم الماضي، وهي الركلات الركنية التي لم يستطع الشياطين الحمر إيقافها طيلة 90 دقيقة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي.

فيما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

وتكبد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خسارته مع الفريق في الموسم بعد تعادل وانتصارين، وهي الخسارة الأولى في مسابقات الدوري منذ ديسمبر 2023 عندما خسر مع سبورتنج لشبونة آنذاك.

ولأول مرة في تاريخ أرسنال ينتصر على يونايتد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

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