مدرب نيوكاسل: قدمنا أفضل ما لدينا أمام ليفربول.. والبدلاء سببوا لنا المشاكل

أثنى إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل على أداء لاعبيه بعد التعادل المثير أمام ليفربول في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وأدرك نيوكاسل التعادل أمام المتصدر ليفربول بهدف في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وقال هاو في تصريحات عقب المباراة عبر أمازون برايم: "قدمنا أفضل ما لدينا هذا الموسم، وإيزاك كان جيدا جدا الليلة".

وأضاف "الجودة التي يمتلكها ليفربول على مقاعد البدلاء سببت لنا مشاكل".

وأجرى أرني سلوت 3 تبديلات في الدقيقة 63 من المباراة بنزول ألكسندر أرنولد وسوبوسلاي ولويس دياز بدلا من جوميز وجرافينبيرخ وجاكبو.

ونجح أرنولد في صناعة الهدفين الثاني والثالث لليفربول من توقيع محمد صلاح الذي ارتقى لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا متجاوزا إرلينج هالاند.

وعن شعوره عقب المباراة قال إيدي هاو: "إيجابي، الجودة الذهنية التي برزت في خط الهجوم ونجحنا من خلالها في تسجيل هدف التعادل، كما أتيحت لنا فرصا لجعل النتيجة 2-0، وسجل 3 أهداف وبدا الفريق حيويا".

وأتم "أنا فخور حقًا، قدمنا أفضل ما لدينا هذا الموسم. خطتنا أن نكون أنفسنا ونلعب بطريقتنا وهذا صعب جدا أمام فريق مثل ليفربول".

سجل ثلاثية ليفربول محمد صلاح هدفين، وكورتس جونز هدفا، فيما سجل ثلاثية نيوكاسل إيزاك، وجوردون، وفابيان شار.

وواصل ليفربول تصدره لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، ولكن تقلص الفارق أمام أقرب ملاحقيه أرسنال وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث إلى 7 نقاط، بعدما رفع الجانرز والبلوز رصيدهما إلى 28 نقطة.

أما نيوكاسل فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر ليرتقي مركزًا واحدًا.