رغم الاحتفال من أجل بوفي.. فيورنتينا يودع كأس إيطاليا أمام إمبولي

ودع فيورنتينا منافسات كأس إيطاليا من دور الـ 16 بالخسارة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 أمام إمبولي.

ودعّم جمهور فيورنتينا لاعبه إدواردو بوفي برفع القميص رقم 4، قبل بداية اللقاء، بعدما سقط أرضا مغشيا عليه ضد إنتر ولا يزال اللاعب في العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج.

وسجل إيمانويل إيكونج هدف التقدم لإمبولي في الدقيقة الرابعة ورفض الاحتفال تقديرا لبوفي.

وفي الدقيقة 59 سجل مويس كين هدف تعادل فيورنتينا، ثم تقدم ريكاردو سوتيل بالهدف الثاني في الدقيقة 70.

وبعد 5 دقائق سجل سيبستيانو إسبوسيتو التعادل للضيوف.

وفي ركلات الترجيح تفوق إمبولي منتصرا بنتيجة 4-3 ومتأهلا لربع النهائي.

ولأول مرة يصل إمبولي لربع نهائي كأس إيطاليا منذ موسم 2006-07.

وسيلتقي إمبولي مع الفائز من مباراة يوفنتوس وكالياري في ربع النهائي والتي ستقام من مباراة واحدة.