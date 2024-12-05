جوارديولا: لم نكن مرتاحين حتى صافرة النهاية بسبب ما حدث في الماضي

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لم يكن مرتاحا في مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

وحقق مانشستر سيتي الفوز بعد 7 مباريات غاب عنه في كافة البطولات، وذلك على حساب نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ بي بي سي عقب المباراة: "بعد ما حدث في الماضي لم نكن مرتاحين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة".

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وأدرك فينورد الهولندي تعادلاً مثيرًا أمام مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 75 لينجح بعدها بطل هولندا في إدراك التعادل خلال 15 دقيقة.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "فزنا بالمباراة هذا كل ما يهمنا، اليوم كان جيدًا".

وعن كيفين دي بروين، أوضح "كيفين دي بروين لعب بشكل جيد حقا وساعدنا كثيرًا دفاعيا، إنه لا يصدق، ما فعله معنا هذه السنوات كان رائعا".

وأتم "نأمل أن يتمكن دي بروين من مساعدتنا كما فعل منذ قدومه من ألمانيا".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي
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