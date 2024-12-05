بالطريقة المفضلة ورقم تاريخي.. أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية

ارتقى أرسنال للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على مانشستر يونايتد بنتيحة 2-0 في قمة الجولة 14 على ملعب الإمارات.

سجل هدفا أرسنال كل من يورين تيمبر وويليام ساليبا.

وجاءت أهداف أرسنال على طريقته المفضلة منذ الموسم الماضي، وهي الركلات الركنية التي لم يستطع الشياطين الحمر إيقافها طيلة 90 دقيقة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي.

فيما تراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

وتكبد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد خسارته مع الفريق في الموسم بعد تعادل وانتصارين، وهي الخسارة الأولى في مسابقات الدوري منذ ديسمبر 2023 عندما خسر مع سبورتنج لشبونة آنذاك.

ولأول مرة في تاريخ أرسنال ينتصر على يونايتد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

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التشكيل

بدأ ياكوب كيفيور وأولكسندر زينتشينكو لتعويض غياب الثنائي جابريل ماجاليش وريكاردو كالافيوري بسبب الإصابة.

في المقابل أجرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد 6 تغييرات، وأبرزها الدفع بتيريل مالاسيا أساسيا لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ 556 يوما.

وغاب اللاعب بسبب الإصابة لأكثر من موسم، بعدما ظهر لأول مرة مباراته الأولى منذ المشاركة ضد فولام في الجولة الأخيرة من موسم 2022-23.

وصف المباراة

سجل جابريل مارتينيلي هدفا مبكرا في الدقيقة 4 لكن ألغي سريعا بداعي التسلل.

وهدأت أحداث المباراة مع سيطرة لاعبي أرسنال على الكرة هجوميا.

وفي الدقيقة 25 لم يستفيد مارتينيلي من تخبط دفاع مانشستر يونايتد وسدد كرة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار قائم أندري أونانا.

وأطلق ديوجو دالوت كرة قوية في الدقيقة 43 مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول تحصّل كل من تيريل مالاسيا وهاري ماجواير على بطاقة صفراء.

وأجرى أموريم تغييرا في بداية الشوط الثاني بمشاركة أماد ديالو بدلا من مالاسيا.

وفي الدقيقة 54 ومن لمسة بسيطة حوّل يورين تيمبر ركنية نفذها ديكلان رايس في الشباك متقدما للجنرز بالهدف الأول.

وأجرى أموريم 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 بمشاركة ليني يورو لأول مرة مع يونايتد منذ انضمامع بدلا من ماجواير، وأيضا ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي بدلا من ماونت وجارناتشو.

وتألق أونانا في التصدي لتسديدة ساكا من داخل منطقة الجزاء ببراعة في الدقيقة 57.

ومرت ركنية لأرسنال بمحاذاة القائم بشكل خطير للغاية على مرمى أونانا ليظل التقدم مستمرا حتى الدقيقة 61.

وحاول دي ليخت عقاب أرسنال بنفس طريقته لكن رأسيته أبعدها رايا متألقا في الدقيقة 68.

وقبل ربع ساعة على النهاية، سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني، ركنية نفذها ساكا ورأسية من توماس بارتي ترتطم بساليبا وسكنت الشباك معلنة عن الهدف الثاني.

وكاد البديل أنتوني أن يسجل هدف تقليص الفارق ليونايتد بعد ركلة حرة نفذها برونو فيرنانديز بتمريرة مباغتة لكن تسديدة البرازيلي تصدى لها رايا في الدقيقة 86.

ومنع أونانا كرة الهدف الثالث من ركنية لأرسنال نفذها رايس في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثنائية.