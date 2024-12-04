الثالث على التوالي.. تشيلسي يهزم ساوثامبتون بخماسية ويضيق الفارق مع ليفربول

استغل تشيلسي تعثر ليفربول، وتغلب على ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان ليفربول قد تعثر بالتعادل أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ تشيلسي مواجهته أمام ساوثامبتون متذيل الترتيب بعدة تغييرات إذ جلس روبرت سانشيز حارس المرمى ونيكولاس جاكسون على مقاعد البدلاء.

وشهد اللقاء طرد ستيفانز قائد ساوثامبتون في الدقيقة 39 بسبب جذب كوكوريا لاعب تشيلسي من الشعر.

وكان تشيلسي قد تقدم مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق أكسيل ديساسي قبل أن يتعادل ساوثامبتون سريعا بعد 4 دقائق عن طريق جو أريبو.

ونجح تشيلسي في التقدم مجددا بهدفي كريستوفر نكونكو ونوني ميدويكي في الدقيقتين 17 و34.

ونجح كول بالمر في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77 قبل أن يختتم جادون سانشو حفلة الأهداف بالخامس في الدقيقة 87.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني ليضيق الفارق مع ليفربول صاحب الـ 35 نقطة.

ويحل تشيلسي ضيفا على توتنام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

بينما يستمر ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، ويلعب مباراته المقبلة أمام أستون فيلا يوم السبت.