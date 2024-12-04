صلاح يسجل هدفين ويصنع ثالث.. نيوكاسل يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول في الدوري الإنجليزي

تعادل ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية ليفربول محمد صلاح هدفين، وكورتس جونز هدفا، فيما سجل ثلاثية نيوكاسل إيزاك، وجوردون، وفابيان شار.

محمد صلاح تألق أمام نيوكاسل ليسجل هدفين ويصنع آخر، ليتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا متجاوزًا إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يتوقف رصيده التهديفي عند 12 هدفا.

كما وصل محمد صلاح هذا الموسم إلى 26 مساهمة في 21 مباراة في كافة المسابقات.

كما رفع صلاح رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم، كأكثر لاعب يساهم بأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وللمرة السادسة في الدوري، سجل صلاح وصنع في نفس المباراة، بعد إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي.

ولكن رغم تألق محمد صلاح إلا أن أخطاء جو جوميز مدافع ليفربول وكايومين كيليهير حارس الريدز ساهما في عودة نيوكاسل.

وواصل ليفربول تصدره لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، ولكن تقلص الفارق أمام أقرب ملاحقيه أرسنال وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث إلى 7 نقاط، بعدما رفع الجانرز والبلوز رصيدهما إلى 28 نقطة.

أما نيوكاسل فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر ليرتقي مركزًا واحدًا.

تفاصيل المباراة

الشوط الأول شهد تفوقا من نيوكاسل، بدأت الخطورة في الدقيقة الثانية بتسديدة من تونالي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كايومين كيليهير ببراعة لتتحول إلى ركنية.

وسدد ماك أليستر كرة صاروخية في الدقيقة 14 ولكن تألق الحارس بوب وأبعدها لركنية، ليكرر بعدها لاعب وسط ليفربول المحاولة لتصطدم كرته بالقائم.

وتصدى قائم ليفربول لتسديدة قوية من جناح نيوكاسل جاكوب ميرفي.

وشهدت الدقيقة 35 الهدف الوحيد في الشوط الأول من تسديدة قوية للسويدي إيزاك بقوة 70 كم/ ساعة لتسكن الشباك.

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وكاد جوردون أن يسجل الهدف الثاني بعد خطأ من جوميز في إعادة الكرة للحارس ولكن كيليهير تألق.

وتلقى كوانساه، وريان جرافينبيرخ بطاقتان صفراوتان قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني، أدرك ليفربول التعادل بعد تمريرة من محمد صلاح لجونز الذي سدد في الشباك.

ولكن عاد نيوكاسل للتقدم في الدقيقة 62 عن طريق جوردون بعد مهارة رائعة بالمرور من جوميز ليسدد الكرة في الشباك.

وألغى الحكم هدفا لـ إيزاك بداعي التسلل.

ومع تراجع ليفربول أجرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول 3 تبديلات بنزول أرنولد وسوبوسلاي ولويس دياز بدلا من جوميز وجرافينبيرخ وجاكبو.

التبديلات رجحت كفة ليفربول فنجح أرنولد في صناعة هدفين لمحمد صلاح الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 68 سجله محمد صلاح بيمناه بعد عرضية من أرنولد.

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وفي الدقيقة 82 منعت العارضة صلاح من تسجيل الهدف الثالث، ولكن عاد في الدقيقة 83 ليحاول مجددا بعدما تسلم كرة عرضية أرضية من أرنولد ليسجل في الشباك بقدمه اليسرى.

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وقبل إطلاق الحكم صافرة النهاية نجح نيوكاسل في إدراك التعادل في الدقيقة 90 بعد خطأ قاتل من كيليهير الذي ترك الكرة ليلحق بها فابيان شار ويسجل في الشباك.

حاول ليفربول تسجيل هدف الفوز وسدد ماك أليستر لتصطدم بيد بيرن مدافع نيوكاسل ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.