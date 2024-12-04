نهاية سلسلة اللا فوز.. مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات بثلاثية في نوتنجهام

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 23:26

كتب : محمد سمير

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي ضد نوتنجهام

أنهى مانشستر سيتي سلسلة اللا فوز والتي استمرت لمدة 7 مباريات على التوالي، وعاد لسكة الانتصارات أخيرا.

وتغلب مانشستر سيتي على نوتننجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من برناردو سيلفا وكيفين دي بروين وجيرمي دوكو.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

وشهد اللقاء دفع بيب جوارديولا بالبلجيكي كيفن دي بروين في التشكيل الأساسي.

وبدأ اللقاء بضغط قوي من مانشستر سيتي بحثا عن التقدم المبكر، وتصدى حارس مرمى نوتنجهام لتسديدة رائعة من هالاند في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقة واحدة نجح برناردو سيلفا في افتتاح التسجيل مبكرا لمانشستر سيتي.

ونجح دي بروين في تعزيز التقدم بالتسجيل في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني نجح جيريمي دوكو في تسجيل الهدف الثالث بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 57.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

سكة الانتصارات

يعود آخر انتصار لمانشستر سيتي إلى 26 أكتوبر الماضي أمام ساوثامبتون بهدف دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

ومنذ تلك المباراة تعرض مانشستر سيتي للخسارة في ست مباريات مقابل تعادل وحيد أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في آخر أربع مباريات خاضهم في الدوري الإنجليزي.

ويعتبر مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي تعرض للخسارة في آخر أربع جولات بالدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس يوم السبت المقبل.

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