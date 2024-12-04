تجاوز روني.. صلاح يرتقي لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي ويحقق رقما قياسيا

واصل محمد صلاح تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعدما نجح في تسجيل هدفين في شباك نيوكاسل، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني والتعادل للريدز في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى بعد كرة عرضية من ألكسندر أرنولد، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83 من صناعة أرنولد أيضا.

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وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول بتمريرة لـ جونز الذي سدد الكرة في الشباك.

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وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 بعد مباراة مثيرة شهدت تعاطف العارضة مع نيوكاسل ضد محمد صلاح.

وتجاوز محمد صلاح مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا.

كما رفع صلاح رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم، كأكثر لاعب يساهم بأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وللمرة السادسة في الدوري هذا الموسم، سجل صلاح وصنع في نفس المباراة، بعد إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي.

وتعد تلك المباراة رقم 37 التي تشهد تسجيل صلاح وصناعته، ليتجاوز واين روني حامل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي.

وكسر محمد صلاح الرقم القياسي المسجل باسم روني رغم أن مشاركاته 214 مباراة أقل من نجم مانشستر يونايتد السابق.

كما رفع محمد صلاح رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 26 في 21 مباراة في كافة المسابقات.