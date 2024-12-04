كأس الرابطة - نقل مباراة بيراميدز والاتحاد إلى استاد السلام

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 22:12

كتب : بسام أبوبكر

كأس الرابطة المصرية المحترفة

قررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في إطار بطولة كأس الرابطة.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الاتحاد يوم 17 ديسمبر الجاري في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية نقل المباراة إلى استاد السلام بدلا من استاد الدفاع الجوي.

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وجاء قرار تغيير الملعب بسبب إغلاق ملعب استاد الدفاع الجوي حتى يوم 23 ديسمبر الجاري بسبب عمليات الصيانة وزراعة البذرة الشتوية بأرضية الملعب.

وستبدأ المنافسات يوم 10 ديسمبر المقبل، إذ تم تقسيم الـ 18 فريقا على 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وكذلك الثانية، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق، ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع النهائي يوم 3 يونيو، فيما تقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 يونيو، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي يوم 9 يونيو 2025.

وإليكم المجموعات نسخة 2024-25 من كأس الرابطة

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود

كأس الرابطة المصري بيراميدز الاتحاد
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