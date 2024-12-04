انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) مانشستر يونايتد.. فوز الجنرز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة والربع بتوقيت القاهرة على استاد الإمارات.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: تمريرة مباغتة من برونو لأنطوني داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة، لكن تسديدة البرازيلي سهلة في يد رايا

ق 74: جووووول الثاااني.. ساليبا يسجل بعدما ارتطمت رأسية بارتي به وسكنت الشباك

ق 68: رايا يتألق ويتصدى ببراعة لرأسية دي ليخت

ق 61: الثااااني يضيع

ق 57: أونانا يمنع فرصة ساكا ببراعة

ق 53: جوووول تيمبر.. ركنية رايس ولمسة تسكن شباك يونايتد

ق 46: تغيير ليونايتد بمشاركة أماد ديالو بدلا من مالاسيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: مارتينيلي يهدر بغرابة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 20: فرص غير مكتملة

ق 4: مارتينيلي سجل هدفا ألغي بداعي التسلل

بداية اللقاء