انتهت في الدوري الإسباني – ريال مدريد (1)-(2) بلباو.. هزيمة مفاجئة

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع بلباو على ملعب سان ماميس في مباراة مؤجلة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق80 تمريرة خاطئة من لاعب ريال مدريد من فيدريكو فالفيردي استغلها جوركا جوروزيتا وانطلق ومن ثم سددها سكنت المرمى.

ق79 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من كيليان مبابي تصدي لها حارس مرمى أتليتك بلباو وجدت بيلنجهام الذي لم يجد صعوبة فى تسديدها.

ق68 لاعب ريال مدريد كيليان مبابي يهدر ركلة الجزاء بعد تألق من يولين أجيريزابالا.

ق69 ركلة ركنية لصالح ريال مدريد من الجهة اليمني نفذها رودريجو سيلفا بكرة عرضية شتتها دفاع أتليتك بلباو بعيد عن مناطق الخطورة.

ق53 جووول أول لصالح أتليتك بلباو عن طريق أليكس بيرنجير .

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 فرصة هدف محققة يضيعها لاعب أتليتك بلباو أليكس بيرينجير بعدما كان مقابل للمرمى داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

ق28 ركلة ركنية لصالح أتليتك بلباو من الجهة اليمني نفذها نيكو ويليامز بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع ريال مدريد إلى منطقة وسط الملعب.

ق13 هدف غير محتسب لريال مدريد بداعي تسلل كيليان مبابي

ق5 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسري من لاعب أتليتك بلباو نيكو ويليامز ولكن يتألق فى إبعادها تيبو كورتوا.

انطلاق المباراة