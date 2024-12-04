انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) نوتنجهام.. ساوثامبتون (1)-(5) تشيلسي

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام

يستضيف مانشستر سيتي فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، بينما يحل تشيلسي ضيفا على ساوثامبتون.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 23 نقطة بينما نوتنجهام يمتلك 22 نقطة، أما تشيلسي فيملك 25 نقطة في المركز الثالث ويتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 5 نقاط.

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مانشستر سيتي × نوتنجهام

نهاية المباراة

ق57 جوووووول دوكو يسجل الثالث

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 جووووول دي بروين

ق8 جووووول برناردو سيلفا

ق7 التصدي لتسديدة رائعة من هالاند

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ساوثامبتون × تشيلسي

نهاية المباراة

ق87 جووووول سانشو يضيف الخامس

ق76 جووووول بالمر يضيف الرابع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 طرد ستيفانز بسبب شد شعر كوكوريا

ق34 جوووووول مودويكي

ق17 جووووول نكونكو يتقدم 2-1 لتشيلسي

ق11 جووووووول التعادل لساوثامبتون عن طريق أريبو

ق7 جووووول ديساسي يسجل برأسية من صناعة إنزو فيرنانديز

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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