انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (3)-(3) ليفربول

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل أمام ليفربول في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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وينفرد ليفربول بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما نيوكاسل في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

ق 90.. جووووول التعادل القاتل بعد خطأ قاتل من كيليهير الذي ترك الكرة ليلحق بها فابيان شار ويسجل في الشباك.

ق 87.. 3 تبديلات لنيوكاسل بخروج تونالي وجوردون وجويلينتون ونزول لونجستاف وويلوك وويسلون.

ق 83.. جووووول صلاح يسجل الهدف الثالث بعدما تسلم الكرة العرضية من أرنولد ليسجل بقدمه اليسرى في شباك نيوكاسل.

ق 82.. خطيررررة العارضة تمنع صلاح من الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له بعد مرور رائع من دفاع ني

ق 68.. جوووووول محمد صلاح يسجل بيمناه بعد عرضية من أرنولد.

ق 67.. 3 تبديلات لليفربول بنزول أرنولد وسوبوسلاي ولويس دياز بدلا من جوميز وجرافينبيرخ وجاكبو.

ق 66.. جول ملغي لـ إيزاك مهاجم نيوكاسل بسبب التسلل.

ق 65.. إنقاذ رائع من بوب حارس نيوكاسل بعد رأسية من جونز.

ق 62.. جووووول الهدف الثاني لنيوكاسل بعد مهارة رائعة من جوردن بالمرور من جوميز ليسدد الكرة في الشباك.

ق 54.. تمريرة سحرية رائعة من صلاح لعبها جاكبو رأسية مرت بالقرب من القائم بقليل وسط محاولة من نونيز لمتابعة الكرة ولكن لم يلحق بها.

ق 50.. جووووول التعادل لصالح ليفربول بعد تمريرة رائعة من صلاح بقدم وجهه الخارجي وجونز يسددها قوية في الشباك.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف نظيف.

ق 45.. بطاقة صفراء لـ ريان جرافينبيرخ بعد جذب لاعب نيوكاسل.

ق 41.. بطاقة صفراء لـ كوانساه مدافع ليفربول

ق 40.. خطأ قاتل جديد من جوميز بتمرير الكرة بالخطأ على حدود منطقة الجزاء تسلمها ميرفي وسدد ولكن بجوار القائم.

ق 38.. خطأ قاتل من جوميز في إعادة الكرة لحارس ليفربول.. جوردون استخلص الكرة وانفرد بالمرمى ولكن كيليهير تألق وتصدى للكرة.

ق 35.. جوووووول تسديدة صاروخية من إيزاك تسكن شباك ليفربول.

ق 28.. هجمة خطيرة.. كوانساه يمر إلى حدود منطقة جزاء نيوكاسل ويمرر لمحمد صلاح ولكن فقد السيطرة على الكرة لتصل للحارس بوب.

ق 25.. جاكبو يضغط ويستخلص الكرة من دفاع نيوكاسل ويسدد قوية ولكن الدفاع تدخل وأبعدها لركنية.

ق 22.. القائم يتصدى لتسديدة جاكوب ميرفي.

ق 20.. بطاقة صفراء لـ ماك أليستر.

ق 15..تسديدة قوية جديدة من ماك أليستر اصطدمت بالقائم ليستمر التعادل السلبي.

ق 14.. خطيررررة تسديدة صاروخية من ماك أليستر ولكن بوب تألق وأبعدها لركنية.

ق 11.. إيزاك يمر بطريقة رائعة ويتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية ولكن فان دايك يحولها إلى ركنية.

ق 2.. سقوط جماريش برونو جيماريش لاعب نيوكاسل مصابا بعد تدخل قوي مع جاكبو.

ق 2.. تسديدة قوية من تونالي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كايومين كيليهير ببراعة لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة

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