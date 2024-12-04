التشكيل - مالاسيا أساسي مع مانشستر يونايتد.. وغياب ثنائي دفاع أرسنال

يغيب كل ثنائي دفاعي عن تشكيل أرسنال الأساسي في مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة والربع بتوقيت القاهرة على استاد الإمارات.

ويبدأ ياكوب كيفيور وأولكسندر زينتشينكو لتعويض غياب الثنائي جابريل ماجاليش وريكاردو كالافيوري بسبب الإصابة.

في المقابل أجرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد 6 تغييرات، وأبرزها الدفع بتيريل مالاسيا أساسيا لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ 556 يوما.

وغاب اللاعب بسبب الإصابة لأكثر من موسم، ويخوض اليوم مباراته الأولى منذ المشاركة ضد فولام في الجولة الأخيرة من موسم 2022-23.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – ياكوب كيفيور – أولكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابريل مارتينيلي

Ruben makes 6️⃣ changes to his starting XI 🔄📋 Bring on United! ❤️‍🔥#MUFC || #ARSMUN — Manchester United (@ManUtd) December 4, 2024

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتيس دي ليخت – هاري ماجواير

الوسط: ديوجو دالوت - ماسون ماونت – مانويل أوجارتي - تيريل مالاسيا

الهجوم: برونو فيرنانديز – راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.