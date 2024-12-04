عودة شحاتة الأبرز.. مدرب الزمالك: 3 مكاسب من مواجهة الرجاء بمطروح وديا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك

عدد أحمد مجدي مدرب الزمالك، مكاسب المباراة الودية لفريقه أمام الرجاء بمطروح، التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وحقق الزمالك الفوز وديا على الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وأوضح مجدي في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "المباراة شهدت إيجابيات عديدة بخلاف الفوز، وأهمها تجهيز جميع اللاعبين والوقوف على مستوى عناصر الفريق، بجانب تجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة.

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وأضاف مدرب الزمالك "عودة محمد شحاتة وتعافيه من الإصابة أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني، وجاءت مشاركته في الشوط الثاني من المباراة لتجهيزه بشكل تدريجي للفترة المقبلة."

وسجل أهداف الزمالك حسام أشرف، وزياد كمال، وسيف الدين الجزيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب المصري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على حساب بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد القاهرة.

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