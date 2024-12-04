تشكيل تشيلسي - 7 تبديلات أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أجرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي 7 تعديلات في تشكيل فريقه لمباراة ساوثهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ماريسكا قرر الإبقاء على الرباعي كوكوريا وكايسيدو وإنزو فيرنانديز وبالمر فقط بعدما خاضوا مباراة أستون فيلا الأخيرة التي انتهت بفوز البلوز بثلاثية نظيفة.

ودفع ماريسكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

الدفاع : مالو جيوستو - أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - جواو فيليكس

الهجوم: كريستوفر نكونكو

وعلى مقاعد البدلاء روبيرت سانشيز - ليفي كولويل- بينوا بادياشيلي - ريناتو فيجا - روميو لافيا - كيرنان ديوسبري هال - جادون سانشو - بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون

ويسعى تشيلسي للفوز بالمباراة على أمل تعثر أرسنال أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة ذاتها من أجل الانفراد بالمركز الثاني.

ويتساوى تشيلسي مع أرسنال برصيد 25 نقطة في المركز الثاني مناصفة بالتساوي في كل النقاط والأهداف، خلف ليفربول المتصدر برصيد 34 نقطة.

أما ساوثهامبتون فيحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط بفوز وحيد فقط و10 خسائر.