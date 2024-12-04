تشكيل مانشستر سيتي - تغييرات من بيب أمام نوتنجهام.. وعودة جفارديول للدفاع

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عدة تغييرات في تشكيل فريق الذي سيواجه نوتنجهام فورست في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والمباراة مقامة على ملعب الاتحاد.

وعاد يوشكو جفارديول لخط الدفاع بدلا من كايل ووكر، فيما يبدأ كيفين دي بروين أساسيا لأول مرة منذ عودته من الإصابة.

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ويتواجد جاك جريليش وجيريمي دوكو في الهجوم رفقة إرلينج هالاند بدلا من ريكو لويس وماتيوس نونيز.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي – يوشكو جفارديول

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – جاك جريليش

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعدما تكبد 4 هزائم.

فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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