تشكيل مانشستر سيتي - تغييرات من بيب أمام نوتنجهام.. وعودة جفارديول للدفاع

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عدة تغييرات في تشكيل فريق الذي سيواجه نوتنجهام فورست في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والمباراة مقامة على ملعب الاتحاد.

وعاد يوشكو جفارديول لخط الدفاع بدلا من كايل ووكر، فيما يبدأ كيفين دي بروين أساسيا لأول مرة منذ عودته من الإصابة.

ويتواجد جاك جريليش وجيريمي دوكو في الهجوم رفقة إرلينج هالاند بدلا من ريكو لويس وماتيوس نونيز.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي – يوشكو جفارديول

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – جاك جريليش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعدما تكبد 4 هزائم.

فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز السادس برصيد 22 نقطة.