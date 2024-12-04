تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز أساسيان أمام نيوكاسل.. وأرنولد ودياز على دكة البدلاء
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 20:27
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.
ويجلس الثلاثي ترينت أرنولد ولويس دياز ودومينيك سبوسلاي على دكة البدلاء.
وينفرد ليفربول بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: كويمين كيهيلير
الدفاع: جاريل كوينساه – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبرتسون
الوسط: ريان خرافنبيرخ – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو
وحقق ليفربول أربعة انتصارات على التوالي في الدوري الإنجليزي اعتلى بهم قمة الترتيب.
بينما نيوكاسل في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.
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