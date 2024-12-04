مجموعة الأهلي – مدرب بلوزداد: ارتكبنا أخطاء لا تغتفر أمام أورلاندو.. وتنتظرنا مواجهة صعبة

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

أورلاندو ضد شباب بلوزداد

شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد على صعوبة مهمة فريقه عندما يحل ضيفا على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحل بلوزداد ضيفا على استاد أبيدجان يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني عبر صحيفة النهار الجزائرية: "ارتكبنا أخطاء دفاعية لا تغتفر كلفتنا الخسارة أمام أورلاندو وعلينا تفاديهم مستقبلا. الهزيمة في هذا المستوى غير مقبولة".

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وأضاف "مواجهة استاد أبيدجان؟ الفريقان انهزما في المباراة الأولى. واحد داخل قواعده والآخر خارجها. المواجهة ستكون صعبة، ولكنني أثق في اللاعبين".

ويقع شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا التي تضم كل من الأهلي المصري وأورلاندو الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري بعدما فاز على استاد أبيدجان بالجولة الأولى 4-2.

فيما يلعب شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في اليوم ذاته ضمن الجولة الثانية بعدما خسر بهدفين مقابل هدف على يد أولارندو في الجولة الأولى.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء الذي كان مقررا له يوم 13 وتم تأجيله إلى 22 بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتينينتال، في تمام السادسة مساء.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد اسيك أبيدجان
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