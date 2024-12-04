سيوفر 80 مليون جنيه أسترليني.. أموريم يدعم صفوف يونايتد بمدافع شاب أمام أرسنال

يعاني روبين أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد من نقص عددي في صفوف الفريق وسط محاولته إعادة الفريق إلى المنافسة من جديد.

المدافع الشاب جودويل كوكونكي صاحب الـ16، كان أول اختيارات أموريم للانضمام للفريق الأول استعدادا لمواجهة أرسنال

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات في لندن بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشاب جودويل كوكونكي صاحب الـ16 انضم لقائمة الفريق الأول لأول مرة، والذي ينشط في مركز قلب الدفاع، ولكنه يلعب مع فريق شباب يونايتد تحت 18 سنة في مركز الظهير الأيسر.

ويبلغ طول كوكونكي 1.95 سم متجاوزًا طول هاري ماجواير مدافع الفريق بسنتيمتر واحد.

واضطر أموريم لضم المدافع الشاب بسبب إيقاف ليساندرو مارتينيز، وإصابة لوك شو.

وتعاقد يونايتد في انتقالات الصيف الماضية مع مدافعين وهما الفرنسي ليني يورو قادما من ليل، والهولندي ماتياس دي ليخت قادما من بايرن ميونيخ الألماني، وكلاهما يلعب بقدمه اليمنى، مما قد يعطي أفضلية لـ كوكونكي للمشاركة في ظل اعتماد أموريم على ثلاثي في الخط الخلفي.

أموريم الذي يكبر جوني إيفانز مدافع يونايتد بثلاث سنوات فقط، يحب الاعتماد على اللاعبين الشباب، ليضم جودويل كوكونكي للفريق في أول أسبوع يتولى فيه أموريم تدريب الفريق.

ويرغب يونايتد في ضم الدولي الإنجليزي جاراد برانثويت مدافع إيفرتون، إلا أن الأخير رفض العرض الأول الذي بلغ 50 مليون جنيه أسترليني.

موقع talksport ذكر أن عرض يونايتد سيصل إلى 80 مليون جنيه أسترليني للفوز بخدمات مدافع إيفرتون مع نهاية الموسم.

وشارك كوكونكي 90 دقيقة مع فريق رديف يونايتد أمام ستوك السبت الماضي.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 7 مباريات بجميع البطولات منذ رحيل إريك تين هاج عن تدريب الفريق، سواء تحت قيادة فان نيسلتروي، أو أموريم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 25 نقطة.