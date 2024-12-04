جوارديولا يكشف حقيقة وجود خلافات بينه وبين دي بروين

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

نفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجود أي خلافات بينه وبين كيفن دي بروين لاعب الفريق.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتينجهام فورست مساء اليوم الأربعاء في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يقولون إن لدي مشكلة مع دي بروين، هل تعتقدون أنني لا أريد أن أشرك كيفن؟ إنه اللاعب الأكثر موهبة في الثلث الأمامي هل يمكن أن يكون بيننا خلافات بعد 9 سنوات معا؟ لقد أعطاني ساهم في أكبر نجاحاتي مع النادي".

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وتابع "دي بروين أصيب 5 أشهر بالموسم الماضي وشهرين في الموسم الحالي وهو بعمر 33، يجب أن يصل لأفضل مستوياته خطوة بخطوة مثل الموسم الماضي وأنا متشوق لذلك وأريده أن يعود كما كان في عمر 26 أو 27، ولكنه ليس كبيرا في السن لذلك الحد وفقط بحاجة إلى أن يكون بحالة بدنية جيدة ليلعب".

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 7 مباريات بجميع البطولات.

وشارك دي بروين بشكل أساسي في تشكيل مانشستر سيتي لآخر مرة بشهر سبتمبر الماضي ضد برينتفورد.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا كيفن دي بروين
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