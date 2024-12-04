لوك شاو: أنا مُحطم تماما

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

لوك شاو الظهير الأيسر لـ مانشستر يونايتد

عبر لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد عن شعوره بالإحباط بعدما تعرض لإصابة جديدة.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتب لوك شاو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "يؤلمني كثيرا أن أكتب هذا لأنني اعتقد حقا أنني تجاوزت صراعاتي الأخيرة وأنني على مسار إيجابي للمضي قدما ولكن لسوء الحظ تعرض لانتكاسة صغيرة".

وأضاف "مررت بالكثير من فترات الصعود والهبوط لكن هذه كانت أصعب فترة مررت بها، أنا محطم تماما ومن الصعب للغاية التكيف مع الواقع في هذا الوقت".

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وأتم "أتفهم أن هناك أشخاصا يشعرون بالإحباط والغضب وخيبة الأمل وأتفهم كل ذلك، لا أحد يشعر بذلك أكثر مني في هذه اللحظة".

وكشفت شبكة بي بي سي سبورت أن لوك شاو تعرض لإصابة جديدة وليس مجرد تكرار لإصابته السابقة.

وغاب لوك شاو لفترة قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه من جديد في مواجهة إبسويتش تاون في الدوري كبديل.

وسيغيب الظهير الأيسر عن مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تُبعد الإصابة لوك شاو عن الملاعب لعدة أسابيع مقبله.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي لوك شاو
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