ذا أثليتك: ليفربول أرسل العرض الرسمي الأول لتجديد عقد فان دايك

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بموقع ذا أثليتك عن تقديم ليفربول لأول عرض رسمي لتجديد عقد فيرجل فان دايك.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع بداية من شهر يناير لأي فريق بشكل مجاني.

وفقا لأورنيستين فإن إدارة ليفربول قد أرسلت عرضا رسميا لفان دايك ولكن لم يتم الكشف عن الراتب المقدم له أو مدة التعاقد.

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ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

وأشار أورنيستين إلى أنه من المتوقع أن تقدم الإدارة عرضين أيضا خلال الفترة المقبلة لكلا من محمد صلاح وترينت أليكساندر أرنولد لتجديد عقديهما الذين ينتهيا بنهاية الموسم أيضا.

وكان صلاح قد قال إنه إدارة ليفربول لم تعرض عليه حتى الآن تجديد عقده لذلك فهو حاليا أقرب للرحيل عن الاستمرار بالنادي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل مساء اليوم الأربعاء في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

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